Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Alinur Aktaş’ı açıkladı. Aktaş’ın, yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde Bursa tarihinin rekorunu kırmaya aday olacak.

ERDOĞAN, AKTAŞ DEDİ

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti'de Belediye Başkan adayı belirleme çalışmasında sona geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Erdoğan, 6,5 yıldır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını görevini yürüten Alinur Aktaş’ı açıkladı.

EN FAZLA GÖREV YAPAN BAŞKAN

Başkan Aktaş, yeniden aday gösterilmesinin ardından Bursa Belediyesi tarihinde 28 belediye başkanı arasında 1963-1973 yılları arasında 10 yıl görev alarak en fazla Belediye Başkanlığı yapan Kemal Bengü’nün rekoruna göz dikmiş oldu. Aktaş’ın 31 Mart’ta seçimi kazanması ve 5 yıllık Belediye Başkanlığını tamamlaması halinde 11,5 yıl görevde kalarak Bursa tarihinde en uzun süre görev yapan belediye başkanı olarak tarihe geçecek.

Mengü’nün ardından Bursa Belediyesinde en fazla belediye başkanlığı yapan isim ise Recep Altepe. Altepe 2009-2017 yılları arasında 8 yıl görev aldı. Altepe’nin Ekim 2017’de istifa etmesinin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aktaş, 1,5 yıllık sürenin ardından 2019 yılında yapılan seçimlerde yüzde 49,6 oy aldı. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde tekrar başkan seçilmesi ve 5 yıllık görev süresinin tamamlaması halinde Başkan Aktaş, 11,5 yıllık görev süresi ile Cumhuriyet tarihinde Bursa’da 28 belediye başkanın arasında en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak tarihe geçecek.