Yeşilin her tonunu barındıran her mevsim farklı güzellikleri ortaya çıkaran şehrin oksijen deposu İl Ormanı Tabiat Parkı, 2023 yılında 250 bine yakın misafiri ağırladı.

Dört mevsim farklı güzellikleri içinde barındıran Sakarya, yeşil alanları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve eşi benzeri olmayan doğa harikası noktaları ile hem şehrin hem de ülkenin turizm potansiyeline katkıda bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi uhdesine alınan ve yeşilin her tonunu barındıran İl Ormanı Tabiat Parkı, 2023 yılında ziyaretçi akınına uğradı. 250 bine yakın misafiri ağırlayan İl Ormanı Parkı şehrin en gözde sosyal donatı alanlarından biri oldu.