Dünyaca ünlü bazı büyük isimler, bu diyeti denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını söylediklerinde popülerliği artmıştır. Daha sonra alkali diyet ile ilgili farklı görüşler de yapılmıştır. Genellikle bu şekilde popüler diyetler herkes için uygun olmayabilir ve uzun vadeli sonuçlar vermeyebilir. Buna dikkat ederek ilerlemekte fayda var. Peki, alkali diyet sağlıklı mı, değil mi? Nasıl yapılır, neler tüketilir? Alkali diyet ile zayıflayanlar var mıdır? Merak edilen soruları bu yazımızda yanıtlayacağız. Merak ettikleriniz için diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Alkali Diyet Tam Olarak Nedir

Alkali diyetin beklentisi, yediğimiz gıdaların kanımızın pH dengesini etkilemesidir. Bu pH değeri asit ve bazı belirler. 0-7 arasındaki pH değeri asidik demektir. 7 ise nötr anlamına gelir. 7 ile 14 arasındaki pH değeri ile alkali yani bazik demektir. Alkali diyetin savunucuları, belirli gıdaların kan pH’ında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini düşünmektedir. Bu sebeple kanın pH değerini değiştirmeyi hedeflerler. Ancak bu durum sadece bir hipotez olarak kalmıştır. Bilimsel olarak vücudu alkali yapan yiyecekler olduğu kanıtlanamamıştır. Hatta yapılan bir çalışmada insan vücudunun kanda pH’ı koruma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğu gösterilmiştir. Tüm bunlar ışığında alkali diyetin genel önerileri sağlık açısından değerlendirilmelidir.

Alkali Diyetin Olumlu Etkileri

Gıdaların pH’ı muhtemelen önemli olmasa da, alkali diyet, işlenmemiş besinleri ve bitki bazlı gıdaları vurguladığı ve kırmızı eti, rafine tahılları sınırladığı için sağlıklı beslenme yöntemlerine benzer. Yapılan bir çalışma, alkali diyeti takip etmenin, hipertansiyon ve felç riskini azaltmaya, kalp, kemik sağlığını ve bilişi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bunu özellikle potasyum ve magnezyum gibi çeşitli mikro besin maddelerini arttırdığı için sağlamaktadır. Bu sebeplerle önemli 2 yayında alkali diyet en iyi ilk diyetler arasında 31. ve 35. sıralarda sayılmaktadır.

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Alkali Diyet Nasıl Çalışır

Alkali diyet, besinleri sindirildiklerinde ne kadar asit ürettiklerine göre sınıflandırır. Bu miktar, gıdaların ham hallerindeki asitlik seviyeleri ile aynı olmayabilir. Bu diyet ile ilgili araştırmalara göre, asit oluşturan gıdalar 7’den daha düşük bir pH üretirken, alkali gıdalar 7’den daha yüksek bir pH üretirler. 7 civarında olan herhangi bir yiyecek de nötr olarak kabul edilir. Buna göre kanı asit yapan yiyeceklerden kaçınmak önerilir. Vücudu alkali yapmak için alkali beslenmek tavsiye edilir. Her ne kadar kanıtlar bunu kesin doğrulamasa da alkali diyete göre aşağıdakilere dikkat edilmelidir.

Et, süt ürünleri, balık, yumurta, tahıl ve alkol gibi asit oluşturan gıdaları yasaklar.

Meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve baklagiller gibi alkali oluşturan yiyecekleri bol miktarda önerilir. Bu besinler alkali besinler listesinin temelini oluştururlar.

Nişastalı besinler, şeker ve yağlar gibi nötr gıdalar sınırlandırılır.

Vücudun pH’ı Gerçekten Değişebilir Mi?

Alkali diyet listesi, vücudu alkali yapmayı hedefler. Böylece vücudun daha sağlıklı olacağına inanır. Yapılan çalışmalar ise bunu desteklemezler. Böbrekler ve akciğerler vücutta dengeli bir pH’ın korunmasından sorumlu organlardır ve pH seviyeleri sıkı bir şekilde düzenlenir. Kan pH’ının 7,2 ila 7,45 arasında değiştiği düşünülmektedir. Aslında, pH seviyeleri vücudun farklı bölgelerine göre değişir. Örneğin mide oldukça asidiktir ve işini yapması için asidik olması gerekir. Bu sebeple beslenme tarzı vücudun normal pH’ını değiştirmemelidir. Basit bir idrar testiyle ancak idrar pH’ınız ölçülebilir. Ancak idrar pH’ı ile vücuttaki genel seviyelerinizi göstermez. Hatta vücut pH seviyelerini dengelemek için fazla asit idrar yoluyla atılabilmektedir.

Alkali Diyet Yemek Listesinde Ne Yenir ve Nelerden Kaçınılır?

Alkali diyet listesi, tüm gıdaların pH seviyelerine göre düzenlenir. Bazı alkali diyet versiyonlar daha az katıdır. Örneğin, hafif asidik pH’larına rağmen sağlık yararları için tam tahıllara izin verebilirler. Ancak genel olarak, alkali diyeti beslenme önergelerinde, asitli yiyeceklerden uzak durarak, nötr yiyecekleri sınırlayarak veya bunlardan kaçınarak ve alkali yiyeceklere odaklanarak ilerleme sağlanır. Bu da diyeti katı hale getirebilir ve bazı kişilerde sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte alkali diyeti yapanlar için besin listeleri şöyledir:

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Alkali Diyete Göre Kaçınılması Gereken ve Asit Oluşturan Gıdalar

Kırmızı et

Kümes hayvanları

Balık

Süzme peynir

Süt

Peynir (özellikle parmesan peyniri, çedar ve sert peynirler)

Yoğurt

Dondurma

Yumurtalar (özellikle sarısı)

Tahıllar (esmer pirinç, yulaf ezmesi, makarna, mısır gevreği, beyaz pirinç, çavdar unu ve ekmeği, tam buğday unu ve ekmeği vb)

Alkol

Soda

Mercimek

Fıstık ve ceviz

Diğer paketlenmiş, işlenmiş gıdalar

Alkali Diyete Göre Sınırlandırın ve Nötr Gıdalar

Zeytinyağı ve tereyağı gibi doğal yağlar

Mısır, kinoa, yulaf, beyaz ve kahverengi pirinç ve tatlı patates başta olmak üzere nişastalı besinler

Şekerler

Tavsiye Edilen ve Alkali Oluşturan Yiyecekler

Meyveler

Şekersiz meyve suları

Nişastasız sebzeler

Badem sütü

Mineralli maden suyu

Soya ve soya ürünleri

Badem

Hindistan cevizi yağı

Alkali Diyeti Yapmanın Artıları ve Eksileri Nelerdir?

Sert bir diyettense kabuklu yemişleri ve tam tahılları ortadan kaldırmayan alkali diyetin daha rahat bir versiyonu, genel sağlık için faydalı olabilir. Amerikan Kalp Derneği, temel olarak, bitkisel bazlı bir diyetin birçok kanser, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve felç riskinizi azaltmak için iyi olabileceğini belirtiyor. Clinical Journal of American Society of Nephrology’de 2019’da yayınlanan bir makaleye göre de, böbrek taşı veya böbrek hastalığı öyküsü olanlar için bitki bazlı bir diyet böbrek sağlığı için yardımcı olabilir. Bu bitki bazlı beslenme sert bir alkali diyet olmak zorunda değildir.

Hehangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler için alkali diyet genellikle güvenli görülür. Ancak bazı kişiler aç kalabilir veya ihtiyaçları için yeterli protein alamayabilir. Çünkü alkali diyet pek çok sağlıksız yiyeceğin kısıtlanmasına ek olarak, bazı sağlıklı yiyecekleri de yasaklar. Gelişim çağındaki çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler, emziren anneler gibi özel durumlar için alkali besinler listesi yetersiz kalabilir.

Alkali diyeti savunan bazı görüşlere göre yumurta ve ceviz gibi bazı asitli yiyecekler oldukça sağlıklıdır. Bu yiyecekleri ortadan kaldırmak, insanların takıntılı hale gelmesine ve gerçekten ihtiyacı olan zengin gıdalardan uzak durmalarına sebep olabilir. Özellikle sağlıklı besinlerin asit oluşturdukları için kısıtlanması fikri olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

Sağlıklı ve bitki bazlı gıdalara odaklanılmasına rağmen, alkali diyet kilo kaybı için tasarlanmamıştır. Zayıflamak için alkali diyeti ile ilgili bir kılavuz da bulunmaz. Ayrıca, bitki kaynaklarını kullanarak yeteri kadar protein alamayan kişiler kendini sürekli aç hissedebilir ve zayıflamak zorlaşabilir. Yine de kötü beslenen ve sonrasında alkali diyeti ile zayıflayanlar Bunun sağlıklı olması için uzman denetiminde olması şart olmaktadır.