Kaza, Milas-Yatağan kara yolu Boğa Yokuşu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 5 araç birbirine çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralıya olay yerinde müdahale edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı, seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe çarpıştığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA