Sezon boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları üretimi düşürürken, yeni dönem için Anzer balının kilogram satış fiyatı 7 bin TL olarak açıklandı. Hasat edilen balların analiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1,5-2 ay içinde tüketiciyle buluşması bekleniyor.

Dünyaca tanınan Anzer balının üretildiği Anzer Ballıköy Yaylası’nda hasadın tamamlanmasıyla birlikte ürünlerin teslim süreci başladı. Üreticilerden alınan ballar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile kooperatif yetkililerinin gözetiminde tahlil edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’ne gönderilecek.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, 2026-2027 üretim döneminde yaylada hava sıcaklıklarının düşük seyretmesinin bal üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Deniz, hava şartları nedeniyle hem rekoltede hem de verimde düşüş yaşandığını, ürünlerin üreticilerden teslim alınmaya devam ettiğini ifade etti.

Yeni sezon Anzer balının satış fiyatları da belirlendi. Buna göre 1 kilogramlık Anzer balı 7 bin TL’den, 500 gramlık ürün 3 bin 500 TL’den, 250 gramlık kavanoz ise 2 bin TL’den satışa sunulacak.

Üreticilerden alınan balların Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yaklaşık 1,5 ila 2 ay boyunca analizden geçirilmesi planlanıyor. Tahlil sonuçlarının uygun çıkmasının ardından yeni sezon ürünleri satışa çıkarılacak.

Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz ayrıca tüketicilere sahte Anzer balı konusunda uyarıda bulundu. Piyasada Anzer balı adı kullanılarak farklı ürünlerin satışa sunulabildiğine dikkat çeken Deniz, vatandaşların coğrafi işaret taşıyan, sertifikalı ve karekodlu ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.