Olay, saat 10.45 sıralarında İznik-Yenişehir Devlet Karayolu’nun Derbent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Samet B. (38) yönetimindeki 34 KRB 304 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Kamyonetten dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kamyonette maddi hasar oluşurken, yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.