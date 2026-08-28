Olay, saat 10.45 sıralarında İznik-Yenişehir Devlet Karayolu’nun Derbent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Samet B. (38) yönetimindeki 34 KRB 304 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

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Kamyonetten dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin büyük bölümünü sardı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kamyonette maddi hasar oluşurken, yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA