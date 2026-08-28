İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan’ın bildirdiğine göre hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.

"BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM" Sözcü'nün aktardığına göre Çanak, soruşturma dosyası kapsamında “bildiklerini anlatmak istediğini” dile getirdi.

TELEFONUNU EVDE BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ Soruşturma kapsamında 25 Ağustos’ta İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı verilmişti. Çanak ile Özyurt’un cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları iddia edilirken, Kocatürk’ün yurt dışında bulunduğu bildirilmişti.

CEM KÜÇÜK’E 17 AYRI PARA TRANSFERİ Soruşturma dosyasına giren mali raporda, İsmail Çanak’tan Cem Küçük’e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderildiği kaydedildi. Raporda, para transferlerinde genellikle “elden alınan borç ödemesi” benzeri açıklamaların kullanıldığı ancak bu açıklamaların yetersiz bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU? Cem Küçük, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları kapsamında 30 Temmuz’da gözaltına alınmış, bir sonraki gün “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “fuhuş” suçlamaları kapsamında devam ettiği ifade edilmişti.