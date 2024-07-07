Son dönemde Türkiye'de alkollü içkiler ve tütün mamüllerindeki ÖTV tutarlarına %19,49 oranında bir zam yapıldı. Bu zam, özellikle sigara ve alkollü içkilerin fiyatlarını artırdı. ÖTV zammının ardından birçok alkollü içki markası yeni fiyat tarifelerini açıkladı. Örneğin, bazı markaların votka ve viski gibi ürünlerinde fiyatlar %10 ila %15 arasında artış gösterdiği belirtiliyor. Bu gelişmelerle birlikte tüketiciler, alkollü içkiler ve sigara fiyatlarında önemli bir yükselişle karşı karşıya kaldılar.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabından Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.