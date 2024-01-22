Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı aracın yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçe merkezi Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Aşevi mevkiinde meydana geldi. Çorlu Park istikametine seyreden G.G. idaresindeki 59 AEU 637 plakalı araç, yaya geçidinden geçen A.Ç. isimli kadına çarptı.
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü G.G.’nin yapılan kontrolünde 1,89 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: iha