TÜRKONFED ve Hepsiburada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen işletmeleri e-ticaretle büyütmek üzere özel bir iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği, deprem bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ ve esnafa öncelikli destek, komisyon indirimleri ve reklam desteği gibi avantajlar sunacak.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Hepsiburada arasında geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzede işletmeler için özel bir protokol imzalandı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez tarafından imzalanan protokol, deprem bölgesinin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasının önünü açacak uzun vadeli ve kalıcı destek sağlama amacı taşıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinden etkilenen ailelerin hayatlarını yeniden kurmalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ederken, Hepsiburada ve TÜRKONFED, iş dünyasına yönelik bölgesel kalkınmayı destekleyen bir projeyi hayata geçirdi.

Bu bağlamda, deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere destek olmayı amaçlayan iş birliği, deprem bölgesinde işletmelere çeşitli avantajlar sunacak.

"İş birliği sayesinde ticari, teknolojik ve lojistik kabiliyetlerimizle bölgedeki KOBİ’lerin, esnafın ve işletmelerin yanındayız"

Protokol imza töreninde konuşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada olarak geçen yıl Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla Mart ayında “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programını başlattıklarını belirterek, “Deprem bölgesine uzun vadeli destek sağlamayı ve bölgede uzun vadeli refahın tesisini önemli buluyoruz. Programın ilk dokuz ayında bölgedeki KOBİ ve esnaf, Hepsiburada üzerinden yaklaşık 3 milyar TL’lik ticaret hacmine ulaştı. Bölgede 2 bin 400 yeni işletme ise Hepsiburada’nın sağladığı imkânlar sayesinde e-ticarete başladı. Programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler vermeye de devam ediyoruz. Bölgeden 3 bin 172 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon TL’ye ulaştı. Umuyoruz ki gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bölgenin ekonomik olarak kalkındırılmasında önemli bir adım olacak. Tüm ticari, teknolojik ve lojistik kabiliyetlerimizle bölgedeki KOBİ’lerin, esnafın ve işletmelerin yanındayız ve bu protokolle bölgede oluşturmayı hedeflediğimiz etkiyi daha da artıracağız” dedi.

"Deprem bölgesindeki işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz"

Deprem bölgesinde kamu desteklerinin yanı sıra özel sektör yatırımlarının da şart olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez “Büyük bir dayanışma ruhu ile bölgede hayata geçirdiğimiz, küçük sanayi ve tarım işletmeleri ile entegre olan KASABA adını verdiğimiz sürdürülebilir yaşam merkeziyle bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olduk. Diğer yandan istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi ile üretimin bölgede kalmasına ve kalkınmasına katkı sağlanabileceğine inanıyoruz. Biz de bu kapsamda bir yandan deprem bölgesindeki işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar yaparken bir yandan da KOBİ’lerimizin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çağına uyum yeteneklerini geliştirmeye aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin işletmelerimize kıymetli destekler sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Deprem bölgesi işletmelerine işlerini büyütme imkânı

İmzalanan protokol ile TÜRKONFED Deprem Bölgesi üyelerine öncelikli destek hattı sunulurken, Hepsiburada üzerinden gerçekleştirilecek satışlardan alınan komisyonlarda ilk 3 ay altın ve ziynet kategorisi hariç tüm kategorilerde 100 bin TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi sağlanacak.

Ayrıca, deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinde yeni mağaza açacak TÜRKONFED üyelerine 100 bin TL’ye kadar bakiye desteği verilecek. Böylece işletmeler, reklam ve pazarlama desteği sayesinde satışlarını artırma ve işlerini büyütme imkânı bulacak. İş birliği kapsamında ayrıca Hepsiburada İş Ortağım Akademi platformu aracılığıyla işletmelere ücretsiz e-ticaret eğitimleri sunularak bölgenin e-ticaret altyapısının geliştirilmesi sağlanacak. İşletmelere tüm bunlara ek olarak ücretsiz olarak e-faturam kontörü sağlanacak.