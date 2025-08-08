Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Gazze Şehri’ni ele geçirme planlarına tepki olarak bu kararı aldıklarını açıkladı.

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Merz, hükümetin Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek askeri ekipman ihracatına onay vermeyeceğini belirterek, “İsrail’in askeri planının meşru hedeflere ulaşmaya nasıl yardımcı olacağını anlamam giderek zorlaşıyor. Bu koşullar altında bir sonraki duyuruya kadar ihracata izin verilmeyecek” dedi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, 2020-2024 döneminde İsrail’in en büyük askeri ithalat tedarikçisi ABD olurken, Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya parlamentosu, 7 Ekim 2023 ile 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsrail’e 485 milyon avro tutarında askeri ihracata onay vermişti.

Almanya Başbakanlık Ofisi, İsrail kabinesinin Gazze’de daha sert hareket etme kararının “Hamas’ı silahsızlandırma ve rehineleri kurtarma” hedeflerine nasıl katkı sağlayacağının anlaşılamadığını belirterek, bu koşullarda askeri teçhizat ihracatına onay verilmeyeceğini duyurdu.

Birçok ülke, İsrail’in planının insani krizi derinleştireceği uyarısında bulunarak geri adım atma çağrısında bulundu. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu adımın “daha fazla kan gölü” oluşturacağını ifade etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, planın kitlesel yerinden edilme, ölüm, yıkım ve potansiyel savaş suçlarına yol açabileceğini belirtti. Çin, Gazze’nin Filistin halkına ait olduğunu vurgulayarak derhal ateşkes çağrısında bulundu. İsveç, planı “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, işgalin genişletilmesinin daha fazla acı getireceğini dile getirdi. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise kararın insani durumu iyileştirmeyeceğini ve rehinelerin dönüşüne yardımcı olmayacağını söyledi.