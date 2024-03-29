Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz'un seçilmesi halinde hayata geçirmeyi hedeflediği Akıllı Trafik Yönetimi ile Veri Analizi ve Yapay Zeka Destekli Merkez projelerine, AK Parti İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban uygulamalı cevap verdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hayata geçirdikleri İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkeziyle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Taban,"Birilerinin hayalleri olan işleri biz bugün hayata geçirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Öznur Dede