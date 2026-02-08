Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta karşılaşmasında lider Bursaspor, Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor’un konuğu oldu. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma boyunca iki takım da etkili ataklar geliştirse de gol yollarında zaman zaman etkisiz kaldı. Ev sahibi Isparta 32 Spor ile deplasmanda mücadele eden Bursaspor, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Bursaspor puanını hanesine yazdırırken, Play-Off hedefi olan Isparta 32 Spor da bir puan kazanmış oldu.

Hakemler: Yücel Büyük, Enes Berk Güçlü, Erdoğan Çak

Bursaspor: Kerem Matisli, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, İlhan Depe (İdris Furat 54'), Musa Çağıran (Zeki Dursun 80'), Halil Akbunar (Hamza Gür 66'), Soner Aydoğdu (Emir Kaan Gültekin 54'), Muhammet Demir (Salih Kavrazlı 66'), Eyüp Akcan

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Ertuğrul Kurtuluş, Rıdvan Dönmez, Abdulkerim Canlı, Alperen Pak, Kerem Baykuş (Hasan Kaya 80'), Caner Hüseyin Bağ (Hüseyin Öztürk 74'), Uğur Can (Orkun Kocakahya 90'), Yasin Eratilla (Berat Kartal 80'),

Sarı kart: Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor 13'), Uğur Can (Isparta 32 Spor 31'), İsmail Hakkı Doğan (Isparta 32 Spor 68'), Musa Çağıran (Bursaspor 69'), Batuhan Yayıkcı (Bursaspor 86'), Barış Gök (Bursaspor 90'),

Kırmızı kart:

Goller: Uğur Can (Isparta 32 Spor 45'), Muhammet Demir (Bursaspor 32')