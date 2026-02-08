Play-Off mücadelesi veren temsilcimiz Sultan Su İnegölspor, zorlu Muğlaspor deplasmanında ilk yarıda 31'nci dakika da Yasin Abdioğlu'nun golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılıklı atakların yaşandığı maçın ikinci yarısında da dakika 66'da yine Yasin Abdioğlu'nun golüyle ev sahibi takım skoru 2-0'a getirdi. 77'nci dakikada da Fatih Somuncu'nun gölüyle ev sahibi ekip maçı 3-0'a getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Hakemler: Erdem Temel, Kaan Kaya, Sabri Üstünel

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş (Hasan Alp Altınoluk 80'), Kerem Dönertaş (Burak Aydın 87'), Kerem Dönertaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan (Taha Recep Cebeci 69'),

Muğlaspor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yiğit (Eycan Kaya 83'), Semih Karadeniz, Abdullah Balıkçı (Fatih Somuncu 96'), Serhat Enes Çalışan, Jemal Kizilatesh (Zihni Temelci 83'), Sırat Yeşilördek, Mustafa Erkasap (Muhammet Enes Gök 69'), Abdurrahman Canlı, Sedat Şahintürk (Okan Dernek 88'), Yasin Abdioğlu

Sarı kart: Serhat Enes Çalışan (Muğlaspor 39'), Semih Karadeniz (Muğlaspor 85'), Orhan Aktaş (İnegölspor 85'),

Kırmızı kart:

Goller: Yasin Abdioğlu (Muğlaspor 31', 66'), Fatih Somuncu (Muğlaspor 77')