Altıeylül Belediyesi’nde yeni dönemin toplu sözleşme görüşmeleri de başladı. Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşme Genel Sekreteri Güney Demirdaş ve sendikanın Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile ilk görüşmesini yaptı.

Sendika uzmanlarının da yer aldığı toplu sözleşme görüşmelerinin ilkinde Altıeylül Belediyesi ve Altaş çalışanlarının haklarının ve ücretlerinin belirlenmesi için hazırlanan iş sözleşmesi taslağı belediye yönetimine sunuldu. Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, “Bu süreç, emekçilerin haklarını gözeten ve onların taleplerini dikkate alan bir anlaşma sağlamak adına önemli bir adım” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de, “ emekçilerin haklarını koruma noktasında kararlıyız” mesajı verdi.

Sendika Başkanı Yüksel Özden: "Emekçinin yanındayız"

Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Yüksel Özden, görüşmelerin başlatılmasıyla ilgili olarak, “Geçtiğimiz hafta, sendikalarımızın seçilen temsilcileri ve toplu iş sözleşmesi komisyonu ve Altaş Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kaplan ile birlikte Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli’yi ziyaret ettik. Hazırladığımız iş sözleşmesi taslağını kendisine sunduk ve görüşmelerimize başladık. Bu süreç, emekçilerin haklarını gözeten ve onların taleplerini dikkate alan bir anlaşma sağlamak adına önemli bir adım” diye konuştu.

Başkan Şehirli: "Emekçilerin haklarını koruma noktasında kararlıyız"

Başkan Şehirli de sözleşme kapsamında çalışanların haklarına önem verdiklerini belirterek, emekçilerin haklarını koruyacak bir sözleşmeyi hayata geçireceklerini ifade etti. “Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızın ekmeğini ve aşını büyütmek, haklarını daha iyi korumak için çaba gösterdik,” diyen Başkan Şehirli, geçtiğimiz dönemde şirket personelinin promosyon sorununu da çözerek, çalışanlara en iyi rakamı sağladıklarını söyledi.

Başkan Şehirli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün olduğu gibi, dün de çalışma arkadaşlarımın haklarını korumak ve onları mutlu etmek için masaya oturduk. Ben de yıllardır sendikacılık yapan biri olarak, işçinin ve emekçinin hakkını her zaman gözeterek hareket ettim. Şimdi ise, Altıeylül ve Altaş’ta çalışan 185 bin komşumuza hizmet eden personelimizin haklarını koruyarak, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Görüşmelerin devamında sözleşme taslağının detayları netleşerek, çalışanların haklarının güvence altına alınması hedefleniyor.