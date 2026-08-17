Adapazarı ilçesi Çıracılar Caddesi'nde kıraathane işleten 56 yaşındaki 5 çocuk annesi Nuran Aynur Sustan'ın azim dolu hayat hikayesi görenleri duygulandırıyor. Eşini trafik kazası sonucu kaybettikten sonra geçim mücadelesine başlayan Sustan, yaklaşık 10 yıl çay ocaklarında çalışarak mesleği öğrendi. Ardından kendi iş yerini açmaya karar veren kadın işletmeci, çevresindeki "Erkek işi yapamazsın" yönündeki önyargılara ve karşılaştığı engellere aldırış etmeden geçen yıl kıraathanesini açtı.

Kazandığı parayla 5 çocuğundan 3'ünü evlendiren, birini ise Bolu'da üniversitede okutan Sustan, haftanın her günü sabah saat 06.00'da dükkanını açarak ekmeğini kazanmaya devam ediyor.

"Sen erkek misin, erkeğin işini yapıyorsun dediler"

Sektöre giriş sürecini ve karşılaştığı tepkileri anlatan Nuran Aynur Sustan, "10 seneden beri bu işin içerisindeyim. İlk önce çay ocağında başlamıştım. 1 seneden beri de buradayım. Başkasının yanında çalışıyordum. İşi öğrenip kavrayınca kendi işime döndüm. Müşterilerden tepki gördüm çay ocağı işletirken. ‘Sen erkek misin, erkeğin işini yapıyorsun' gibi şeyler söylediler. Ben hiç oralı olmadım. İşime baktım. 'Sen burada iş yapamazsın' dediler bana. Kapımın önünden geçenler oturup benden çay içtikten sonra 'Abla sen burayı boşuna açtın, yapamazsın burada, buranın insanı yok' dediler. Ben hiç sesimi çıkartmadım, kendime güvendiğim için açtım burayı. Allah'a çok şükür mücadelemi verdim. Buraya geldim" dedi.

"Tek başıma 5 çocuk baktım büyüttüm"

Eşinin vefatının ardından tek başına mücadele ettiğini belirten Sustan, "Kadın olsun erkek olsun, mücadeleyi veren sensin. Mecbur veriyorsun. Eşin olmayınca mecbur veriyorsun. Tek başıma 5 çocuk büyüttüm. Eşim trafik kazasında öldü. Cesareti olamayanlar çok. 'Nasıl sabah erkenden kalkıp geliyorsun? Nasıl yapıyorsun?' diyorlar. Geliyorum. Allah sana bir güç veriyor. Yeter ki insan çalışmak istesin. Her şeyin üstesinden gelir kadın istedikten sonra. Kızlarımdan biri Bolu'da üniversite okuyor. Yardıma geliyor arada" diye konuştu.

"Burayı da bir evim gibi görüyorum"

İşini çok sevdiğini ve tatil yapmadığını vurgulayan Sustan, "Ben tatile gitmiyorum. Gitmem, sevmiyorum. Evde duramıyorum. Sabah 06.00'da kendimi buraya atıyorum. Çocuklarım 'Anne bir günde kendine izin ver' diyor. Yapamıyorum, veremiyorum. Oğlum 'Anne bir günde ben durayım sen evde dinlen' diyor. Ben bırakıp da gidemem. Burayı da bir evim gibi görüyorum. Evim oldu" şeklinde konuştu.

"Kıraathane açacağımı söyleyince bana kahkaha attı"

Ruhsat alma sürecinde yaşadığı bir hatırayı da anlatan Sustan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ruhsat almak için belediyeye gittim. Oradaki beyefendi bana ne yapacağımı sordu. Bende kıraathane açacağımı söyledim. Bana 'Sen bir bayansın, nasıl yapacaksın?' dedi. 'Yaparım' dedim. Adam bana kahkaha attı. Aylık kazancım 150 bin. Kirada oturuyorum, 15 bin kiraya gidiyor. 10 bin buraya veriyorum. Muhasebecim var, faturalarım var. Aylık giderim 57 bini geçiyor. Düzenli müşterilerim var, destek oluyorlar."