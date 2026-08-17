İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehir genelinde devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Huzur ve Cerrah Mahallelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Beraberindeki heyet ve çalışma yapılan bölgelerin muhtarlarıyla sahaya inen Başkan Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmaları ile akabinde başlayan asfalt kaplama çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

ŞEHİRDEKİ ÇALIŞMALAR TAKİP EDİLİYOR

Huzur ve Cerrah Mahallelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında altyapı imalatları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına başlanırken, bu kapsamda asfalt kaplama çalışmalarının etaplar halinde devam edeceği ifade edildi. Saha incelemeleri sırasında mahallelerde yürütülen çalışmaların mevcut durumunu değerlendiren Başkan Taban, altyapı yatırımlarının ardından üstyapı düzenlemeleriyle birlikte cadde ve sokakların daha modern ve kullanışlı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Şehirde farklı kurumlar tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde takip etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Taban, “Bu kapsamda Huzur ve Cerrah Mahallelerimizi ziyaret ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız hem çalışmalara ilişkin bilgi almak hem de çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesi, uygulamaların sahada doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının gözetilmesi adına bu süreci takip etmek” dedi.

ŞAHİN BİBA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

İnegöl’ün ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinen Başkan Taban, Huzur ve Cerrah Mahallelerindeki çalışmalara desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve ekibine teşekkür etti.