Gram altın 6 bin 132 TL’den alınırken 6 bin 209 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 606 TL, satış fiyatı ise 5 bin 804 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 361 TL’den alınırken 4 bin 527 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altın 10 bin 46 TL alış ve 10 bin 130 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 923 TL, satış fiyatı ise 10 bin 25 TL oldu.

Yarım altın 20 bin 92 TL’den alınırken 20 bin 261 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 40 bin 60 TL, satış fiyatı ise 40 bin 361 TL olarak açıklandı.