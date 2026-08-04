Yeni tarifeye göre Winston grubunda fiyatlar 120 TL ile 130 TL arasında değişirken, Camel, LD ve Monte Carlo ürünlerinin büyük bölümü 115 TL ile 120 TL’den satışa sunulacak. Winston’ın standart paket fiyatı 125 TL, Winston Slims ve Xsence çeşitlerinin fiyatı ise 130 TL olarak açıklandı.

Camel Slims Q Line, Camel Slender, Camel Deep Blue, LD, LD Slims ve Monte Carlo’nun fiyatı 115 TL oldu. Camel Black & White ile Camel Yellow & Brown ise 120 TL’ye yükseldi.

Listede yer alan 100 gramlık Camel Yellow kıyılmış tütün ürününün yeni fiyatı da 285 TL olarak belirlendi.