ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitme beklentisiyle ons altın fiyatı tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak, kar realizasyonları nedeniyle gerilese de, hala tarihi zirveye yakın seviyelerde işlem görüyor.

Cuma günü 2.508,17 dolardan kapanan ons altın, bu sabah 2.509,99 dolara ulaşarak rekor seviyeyi gördü, ancak ardından düşüşe geçerek 2.501,78 dolardan işlem görmeye başladı.

Fed'in Eylül ayında olası bir faiz indirimi beklentisi, artan jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası alımlarıyla birleşince ons altın, yıl başından bu yana yüzde 21,33 değer kazandı. Son bir yıldaki artış ise yüzde 32,50'ye ulaştı.

KOVALADIĞI SEVİYENİN DE ÜZERİNE ÇIKTI

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın birkaç aydır psikolojik 2.500 dolar seviyesini kovalıyordu ve şimdi bu seviyeye ulaşıldığına göre, bazı doğal kar alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gitmesinin neredeyse kesin olduğunu düşünüyor ve şimdi indirimin büyüklüğüne odaklanmış durumda. CME FedWatch aracına göre, 25 baz puanlık bir indirim olasılığına yüzde 75,5'lik bir şans veriliyor.

POWELL'IN JACKSON HOLE'DAKİ AÇIKLAMALARI KRİTİK

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Fed tutanakları ve Cuma günkü Jackson Hole toplantısı takip edilecek. Peki yatırımcıları ne bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Jakson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara nasıl bir mesaj vereceği merak ediliyor. Piyasalar Fed’in Eylül ayı itibariyle 2 kez faiz indirim beklentisini fiyatlamaya başladı. Yüzde 59 faiz indirim beklentisi yüzde 75’e yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirim sinyali vereceğini ancak temkinli konuşacağını tahmin ediyorum” ifadeleri kullandı.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Gram altın ve ons altın için de yorumda bulunan uzman isim, “2 bin 508 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. 2 bin 517 direnci var. Ancak 2 bin 480 dolar kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmaması çok önemli. Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara gerileceğini tahmin ediyorum. Bu hafta 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli” dedi.

Yurt içi piyasalarda haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2.678 lira, çeyrek altın 4.577 lira ve Cumhuriyet altını ise 18.625 lira olarak işlem görüyor.