Bugatti Hangi Ülkenin?

Hangi Ülkenin: Fransa

Kuruluş Yılı: 2000 (ilk kuruluşu 1909)

Kurucusu: Ettore Bugatti

Şehir: Molsheim

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobil

Sahibi: Volkswagen Fransa

Resmi Site: www.bugatti.com

Bugatti Hakkında Bilgi

1909 yılında kurulan Fransız araba üretim firması olan Bugatti, yüksek performanslı arabalar üretiyordu. Bugatti firması Ettore Bugatti isimli kişi tarafından kurulmuştur. Bugatti, Fransa’nın Mulhouse kentinde kurulmuştur. Bugatti firması dünyanın en hızlı en güçlü ve en kaliteli arabalarını üretmeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Bugatti firması çok büyük sorunlar yaşamıştır. Ettore Bugatti’nin oğlu ölmüştür ve bu ölümün sonrasında firma iflas etmiştir. Bugatti’nin uçak parçaları üreten fabrikasıda başka bir firmaya satılmıştır.

Volkswagen firması Bugatti’yi tekrar ayağa kaldırmak ve tekrar piyasaya sunmak için 1998 yılında Bugatti’nin ismini satın almıştır. Volkswagen, Bugatti ismiyle yeni arabalar üretmeye başlamıştır. Volkwagen firmasının kontrolü altında çıkartılan ilk model Bugatti Veyron’dur. Bu araba 407 km hıza ulaşmayı başarmıştır. Bugatti Veyron 1001 beygir gücüne sahiptir. Bugatti Veyron’un satış fiyatı 4 Milyon Euro’dur. Piyasadaki seri üretimi yapılan en pahalı araba markalarından biri olmuştur. Tüm dünya tarihini göz önüne aldığımızda, bildiğimiz üzere satılmış en pahalı otomobil, Bugatti’nin üretti dünyada 6 adet bulunan 1926 model Bugatti Royale’dir. Tasarım harikası olan bu araba Japonya’da 15 Milyon Dolar’a satılmıştır.

Bugatti markası baştan aşağı bir mühendislik harikasıdır. Dünya üzerindeki en kaliteli üretilmiş arabalardan bir tanesidir. Baştan aşağı çok büyük bir titizlik ve çok büyük detaylarla yapılmıştır. Bugatti’nin en önemli özellikleri ise tavanından tekerleklerine kadar dünya üzerinde bulunan en kaliteli ve en sağlam maddelerden üretilmiştir. Alt takımı, motoru, şanzıman sistemi, jant ve lastikleri, iç dizaynı, kullanılan parçalar kusursuzdur. Bugatti’nin bu kadar pahalı bu kadar kaliteli bu kadar özen gösterilerek yapılması ona müthiş bir sürüş keyfi eklemiştir. Yaptığı sürat, vites değiştirme hızı, iç konforu, yere tutunması, viraj hakimiyeti, ağırlık denge sisemi, müthiş tasarlanmıştır. Bu eşsiz benzersiz kalitesi ve hızıyla ona rakip olabilecek pek fazla araba bulunmamaktadır.

Bugatti Hangi Ülkenin?

Cevap: Fransa