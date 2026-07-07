Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kapılarını açan sergide, geçmişten günümüze Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş ya da göç etmek zorunda bırakılmış ailelerin çocukları olan 27 karikatür sanatçısının göç ve çevre temalı eserleri ile kişisel hikayeleri yer alıyor. Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Sinem Aslan, Necdet Yılmaz ve Halit Kurtulmuş Aytoslu koordinatörlüğünde, Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'nın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, eserleriyle sergide yer alan karikatüristler, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışın ardından Başkan Erkan Aydın, protokol üyeleri ve ziyaretçilerle birlikte sergiyi gezdi. Karikatüristler, eserlerinin ortaya çıkış sürecini ve çizimlerine ilham veren göç hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Göç olgusunu bireysel yaşam öyküleri üzerinden ele alan sergi, ziyaretçilerine hem geçmişe tanıklık etme hem de göçün toplumsal hafızadaki izlerini sanat aracılığıyla yeniden değerlendirme fırsatı sundu.

'Umarım sergiyi ziyaret edenler kendilerinden izler ve hatıralar bulurlar'

Her göçün bir hikayesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Hikayelerin ve hatıraların çoğu acı dolu. Burada, bir nebze de olsa, karikatürlerle orada yaşananları ve o topraklardan bu topraklara taşınan izleri bizlere aktardıkları için değerli sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Umarım buraya gelen ziyaretçiler de bu sergide kendilerinden izler ve hatıralar bulurlar. Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Bursa Balkan, Rumeli insanının ve Bulgaristan Türklerinin başkentidir'

Bursa'nın kalbi Osmangazi'de böyle anlamlı bir serginin olmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, 'Bursa Balkan, Rumeli insanının ve Bulgaristan Türklerinin başkentidir. Bizi ve varlığımızı anlatan bir şehirdir. Bugün Türkiye'de insanlar karikatür çizdikleri için tutuklanabiliyor. Oysa eleştiri ve mizah, ince bir zekayla anlamlı mesajlar vermenin en etkili yollarından biridir. Bu mesajları aslında en çok siyasetçilerin okuması gerektiğini, siyaset ile mizahın birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün bunu bir kez daha hatırladık. Hem iki ülkeyi hem de bizleri anlatan, bir yandan ortak geçmişimizi yansıtırken diğer yandan eksiklikleri de gözler önüne seren bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Toplumsal tarihin hafızasını canlandırmak istedik'

Sergilerinin Bursa'ya uğramasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu ise, 'Aslında bu bizim hayalimizdi. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Taligamızın Kasım ayında Sofya Üniversitesi'nde olacağını da şimdiden müjdelemek istiyorum. Hepimiz, yaşadığımız acılara rağmen Bulgaristan ile Türkiye arasında dostluğun, emeğin ve sanatın hafızasını birlikte inşa ediyoruz. Belki farkında değiliz ama aslında çok büyük bir iş yapıyoruz. Gelecek kuşaklara büyük bir bavulu sanatla, sözle ve müzikle doldurarak emanet ediyoruz. Bu sergi fikri de 1925 Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle ortaya çıktı. Sanat ile göçü buluşturarak kayıt altına alınmamış toplumsal tarihin hafızasını canlandırmak istedik. Sanat, aslında 20. yüzyıl boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir yere sahipti. Bu sanatın taşıyıcıları da iki toplum ve kültür arasında köprü kurabilen biz muhacirlerdik' diye konuştu.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden ailelerin yaşanmışlıklarını karikatürler aracılığıyla anlatan Bulgaristan-Türkiye Hattında 27 Göç, 27 Hikâye, 27 Çizer Karikatür Sergisi, 12 Temmuz'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.