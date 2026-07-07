Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz alanındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacak önemli bir protokol hayata geçirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Bulgar mevkidaşı Iva Petrova ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortak çalışma alanları masaya yatırıldı.

Temasların ardından BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğalgaz alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan protokol imzalandı.

Bakan Bayraktar, imzalanan protokolün hem Türkiye’nin hem de bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, iki şirket arasındaki mevcut anlaşma şartlarının güncellenmesine yönelik müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etti. Bayraktar ayrıca, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki doğalgaz iletim kapasitelerinin artırılması ve daha verimli kullanılması noktasında ortak iradenin bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Görüşmede doğalgazın yanı sıra enerji sektöründe hayata geçirilebilecek yeni projeler ve iş birliği fırsatları da değerlendirildi.