Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun’a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Futbola Eintracht Frankfurt altyapısında başlayan Cenk Tosun, kariyeri boyunca Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giydi. Süper Lig’de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan milli santrfor, A Milli Takım’da çıktığı 53 karşılaşmada 21 gol attı.