Altın fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte değişken bir seyir izliyor. Gram altın sabah saat 10:00 itibarıyla alışta 2.467,87 TL ve satışta 2.516,02 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu fiyatlar, bir önceki güne göre %0,20 oranında düşüşle -5,02 TL gerilemiş durumda.

Ons altın ise aynı saatlerde 2.321,60 $ alış ve 2.322,20 $ satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Ons altın fiyatlarındaki değişim %0,01 artışla 0,30 $ olarak kaydedildi.

22 ayar altın fiyatı, saat 10:00'da alışta 2.386,25 TL ve satışta 2.255,05 TL seviyelerinde bulunuyor. Bu tür altın da %0,20 düşüşle -4,73 TL azalma gösterdi.

Daha düşük ayardaki altınlarda da benzer bir seyir söz konusu. 14 ayar altın, 1.328,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Küçük yatırımcılar arasında popüler olan çeyrek altın ise Kapalı Çarşı'da alışta 4.018 TL, satışta ise 4.084 TL seviyelerinde yer alıyor. Çeyrek altın, eski tarihlerde basılmış olanların fiyatıyla 3.981 TL alış ve 4.036 TL satış seviyelerinde. Çeyrek altın fiyatları %0,20 düşüşle -8,00 TL geriledi.

Yarım altın fiyatı da piyasada 8.061 TL alış ve 8.160 TL satış fiyatıyla işlem görürken, fiyatı %0,20 oranında -16,00 TL düşüş yaşadı.

Son olarak, tam altın fiyatları sabah saatlerinde 15.998 TL alış ve 16.269 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Tam altının satış fiyatında %0,20 azalma ile -33,00 TL düşüş kaydedildi.