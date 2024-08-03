Altın, ekonomik ve finansal piyasalarda önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Son dönemde altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörlerin altın fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye devam ediyor.
GRAM ALTIN: 2 BİN 630 TL
ÇEYREK ALTIN: 4 BİN 326 TL
YARIM ALTIN: 8 BİN 661 TL
TAM ALTIN: 17 BİN 252 TL
CUMHURİYET ALTINI: 17 BİN 683 TL
Muhabir: İbrahim uslu