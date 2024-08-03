Altın, ekonomik ve finansal piyasalarda önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Son dönemde altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörlerin altın fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN: 2 BİN 630 TL

ÇEYREK ALTIN: 4 BİN 326 TL

YARIM ALTIN: 8 BİN 661 TL

TAM ALTIN: 17 BİN 252 TL

CUMHURİYET ALTINI: 17 BİN 683 TL