Bursa'da yayın yapan Bursa Ekranı Youtube sosyal medya sayfası kaynak gösterilerek bir söylentiyi haber olarak yayınlayan Bursaspor İnsider adlı Instagram sayfası, Bursa Nilüfer FK’nın İnegöl Kafkasspor’un yarışma haklarını devralması için görüşmeler sürdürdüğünü iddia etti.

Haberde ayrıca, anlaşma sağlanırsa önümüzdeki sezon Bursa Nilüfer FK’nın 2. Lig’de İnegöl Kafkasspor’un ise 3. Lig mücadele edeceği yazıldı.

BAŞKAN SEDAT YAVUZ YALANLADI

Sosyal medya sayfalarına servis edilen haber, İnegöl Kafkasspor yönetiminde deprem etkisi oluşturdu.

Gazetemize açıklama yapan İnegöl Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini söyledi.

Başkan Sedat Yavuz, “Büyük mücadeleler verdikten sonra elde ettiğimiz başarıya gölge düşürmek isteyenler var. Ama bu camia buna asla izin vermez. Bu haberi servis edenler şunu bilsin ki, Kafkasspor’umuz bu tür oyunlara gelmez. Bu haberle Bursa’nın 2 güzide takımını birbirine düşürülmek istenmiştir. Bu haber asla doğru değildir. Tüm taraftarlarımız şunu bilsin ki İnegöl Kafkasspor hak ettiği 2. Lig’de mücadelesine devam edecektir.” diye konuştu.

Başkan Sedat Yavuz, haberi servis edenlerle ilgili de gerekli araştırmanın yapılacağını ve yasal yollara başvurulacağını da açıkladı.