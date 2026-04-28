Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ile İsrail arasında süren çatışmanın tetiklediği enerji krizi ortamında, OPEC ve OPEC+ ittifakından çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, OPEC’i petrol fiyatlarını yapay biçimde yükselterek “küresel sistemi sömürmekle” suçlaması ve kartel üzerindeki baskısını artırması süreci hızlandırdı. BAE’nin ayrılık kararının ardından, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’in danışmanı Enver Gargaş, bölge ülkelerine yönelik dikkat çeken ve eleştirel bir açıklamada bulundu.

"Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri lojistik olarak birbirlerini desteklediler ancak siyasi ve askeri açıdan bence tarihsel olarak en zayıf konumdaydılar. Arap Birliği’nden bu zayıf tavrı bekliyordum ve buna şaşırmadım ancak İşbirliği Konseyi’nden bunu beklemiyordum ve buna şaşırdım."