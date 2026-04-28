ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, küresel deniz ticaretinin kritik geçiş noktalarını alarma geçirdi.

Bu gelişmeyle birlikte, özellikle Doğu Asya’nın enerji geçiş hattı olarak öne çıkan Malakka Boğazı, jeopolitik gerilimin en hassas ve riskli bölgelerinden biri haline geldi.

Hürmüz Boğazı’nın devre dışı kalması, küresel lojistik ağlarının ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Orta Doğu petrolünün ana çıkış hattının kapanmasıyla birlikte, en büyük alıcılar olan Çin, Japonya ve Güney Kore için kritik öneme sahip Malakka Boğazı, jeopolitik baskının merkezlerinden biri haline geldi.