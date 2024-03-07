Altıncı hastalık ismiyle bilinen veya tıbbi adıyla “roseola infantum”, genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda görülen bir hastalıktır. Nadiren yetişkinlerde görülen, herpes virüslerinin sebep olduğu bu hastalık, ateşli bir dönemden sonra döküntülerle kendini gösterir. Bazı çocuklarda çok hafif, bazılarında ise ciddi belirtilerle geçen altıncı hastalık, yatak istirahati, bol sıvı alımı ve ateş düşürücüler ile atlatılabilir.

Hastalığın etkeni nedir ?

Herpes virüs ailesinden, Human Herpes Virüs 6 bu hastalığın etkenidir. Nadiren Human Herpes Virüs 7 de bu hastalığa yol açabilir.

Altıncı hastalık nasıl bulaşır?

Hastaların hapşırık ve öksürüğü ile çevreye yayılan virüslerin solunum havası ile alınması hastalığın bulaşmasındaki başlıca yoldur. Hastanın tükürük ve salyası da bulaşmada rol oynar.

Altıncı hastalığın belirtileri nelerdir ?

Bebek, altıncı hastalık etkeni olan herpes virüsünü kaptıktan 1-2 hafta sonra belirtiler başlar. Altıncı hastalığın belirtileri çoğu bebekte hafif olabilir. Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayabilen hastalıkta görülen belirtiler şunlardır:

Ateş: Aniden ortaya çıkan ve 39-40 derece civarında yüksek ateş görülebilir. Bu yüksek ateş 3-5 gün sürebilir. Ateş yüksekliği bebeğin havale geçirmesine sebep olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Döküntü: Göğüs, sırt, karında başlayan döküntü, daha sonra boyun ve kollara da yayılabilir. Bacaklar ve yüze yayılımı nadirdir. Kaşıntılı olmayan bu döküntüler, genellikle 3 gün kadar sürer ve giderek solar.

Bunların dışında; burun akıntısı, iştahsızlık, keyifsizlik, göz kapaklarında şişlik gibi belirtiler de görülebilir.

Altıncı hastalık nasıl teşhis edilir ?

Döküntüler görülmediği sürece altıncı hastalığa teşhis koymak zordur. Çünkü belirtiler diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülenlere benzerdir. Ateşin çok yüksek olması tanı koymada yardımcı olabilir. Döküntüler ortaya çıktıktan sonra yanı koymak kolaylaşır.

Altıncı hastalık nasıl tedavi edilir ?

Çocuklar genellikle 1 hafta içinde iyileşirler.

Bu süreçte doktorunuzun önereceği ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Böylece çocuk daha rahat hissedecektir.

Ilık banyolar çocuğun ateşini düşüreceğinden tercih edilebilir.

Bol sıvı alımı çocuğa faydalıdır.

Döküntüler için herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Bunlar kendiliğinden iyileşecektir.

Virüslerin sebep olduğu bir hastalık olan Altıncı hastalığa özgü bir tedavi şekli yoktur.

Altıncı hastalık nasıl önlenir ?

Bu hastalığı önleyici bir aşı yoktur. Hastalanan çocukların başka çocuklara bulaştırmaması için diğer çocuklardan uzak tutulmalıdır.