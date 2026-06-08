Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan sert dalgalanma yatırımcıların yön arayışını hızlandırırken, düşüşe geçen altın fiyatları da yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Katıldığı yayında konuşan Doç. Dr. Şevket Sayılgan, ABD ekonomisinden gelen veriler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin piyasalar üzerinde önemli etkilere neden olduğunu belirten Sayılgan, yatırımcıların artık faiz artırımı ihtimalini ciddi şekilde fiyatlamaya başladığını söyledi.

İran ile İsrail arasında yeniden yükselen gerilimin de küresel piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü ifade eden Sayılgan, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

12 HAZİRAN'DA NAKDE DÖNÜŞ DALGASI

Piyasalardaki sert dalgalanmanın bir diğer büyük nedeni ise 12 Haziran'da gerçekleşecek olan ve tüm zamanların en büyüğü olmaya hazırlanan SpaceX halka arzı. Yatırımcıların bu dev halka arza katılabilmek için nakde dönme ihtiyacı hissettiğini söyleyen Sayılgan, bu büyük hareketin Trump'ın "negatif karnesine" yazılacağını belirtti.

ABD'de hanehalkının akaryakıt istasyonlarında iki katı fiyatla benzin almak zorunda kalması ve Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı, aksine faiz artırabileceği beklentisi Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Sayılgan'a göre ABD, arka planda İsrail'e baskıyı artırarak İran ile yeniden masaya dönmeye çalışacak. Ancak en büyük problem, Amerika bölgeden çekilirse İran ile baş başa kalacağını bilen ve süreci uzatmak isteyen İsrail olmaya devam edecek.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DERİNLEŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin derinleştiğini belirten Doç. Dr. Şevket Sayılgan, yatırımcıların en çok merak ettiği soruya ise şu sözlerle cevap verdi:"Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında bile muhtemel bir faiz artırımının konuşulduğu, dünyada yüksek faiz ve enflasyonun hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak siyasal perspektifte yaşanacak olumlu gelişmeler, altındaki bu hızlı geri çekilmeleri tersine çevirebilir. Eğer enflasyon baskısı daha da hissedilir olur ve İran bu süreçten siyasi/askeri bir kazanımla çıkarsa, altındaki bu düzeltme hareketi yerini toparlanmaya bırakır, dolar endeksi ise bir miktar geri çekilir.Ama benim yaz dönemine doğru en azından Temmuz ortaları Ağustos'a bağlayan süreçlerde Amerika'nın artık seçim hattına girdiğini ve dolayısıyla da bu süreci artık savaşın ve gerginliğin olmadığı bir biçimde yönetmek isteyeceğini ve dolayısıyla da bununla bağlantılı siyasetini daha net gösterir hale geleceğini düşünüyorum"