Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan ve altından yol geçen Hanay Camii ilgi çekiyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide 280 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor.

Kemer Camii diye de anılan caminin tavanı ve tabanı ise ahşap. Geçtiğimiz yıl imam ve müezzinin öncülüğünde boya ve badanası yapılan ve halıları yenilenen cami ilçeye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Caminin yoğun ilgi gördüğünü anlatan esnaflardan Tamer Yücesoy, “Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri vardır. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Camii olarak geçmektedir. Halk dilinde Kemerli Camii olarak da bilinmektedir. Camimiz bu süre zarfında yapıldığı tarihten itibaren 2 sefer Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince gücümüz nispetinde korumaya çalışıyoruz. Yakın zamanda camimizin boyası badanası yenilendi. Halıları değişti. Bende caminin altındaki dükkanlarda esnaflık yapıyorum. Camimiz ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı pek çok insan caminin fotoğraflarını çekiyor” dedi.