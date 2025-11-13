Tunç, Madrid’de İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile görüştü. İki bakan, bölgesel ve uluslararası gündemin yanı sıra Van’da 25 Eylül 2024’te kaybolup 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yürütülen iş birliğini de ele aldı. Tunç, Kabaiş’e ait cep telefonundaki dijital verilere ulaşılabilmesi için İspanya ile sürdürülen adli iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Garcia: İşlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır

İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız Fernando Grande-Marlaska Gomez de şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" dedi.

Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki başta adli iş birliği olmak üzere çeşitli alanlarda sürdürülen başarılı ilişkiler de ele alındı. Bakan Tunç, geçen yıl Valencia’da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenleri anarak ailelerin acısını derinden paylaştığını ifade etti. Ayrıca, 2023 depremlerinin ardından İspanya’nın Türkiye’ye sağladığı destek ve yardımların hafızalarda yerini koruduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç ayrıca, İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği duruşun takdirle karşılandığını kaydederek, "Türkiye olarak, İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşu da takdirle karşılıyoruz. Akdeniz'in iki kıyıdaş ülkesi olarak, Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Türkiye ve İspanya'nın adli ve hukuki alanların yanında ticari, ekonomik, savunma alanlarında da önemli iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "İki ülke arasındaki adli iş birliği mekanizmalarının bugüne kadar olumlu ve karşılıklı güven içinde işlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Adalet Bakanlıklarımız arasında iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılması hem iade hem de adli yardımlaşma süreçlerinde kayda değer bir hız ve verimlilik sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye’de özellikle Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vererek, iki ülke adalet bakanlıkları arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve İspanya Adalet Bakanı’nı Türkiye’ye davet etti. Garcia, daveti memnuniyetle kabul ederek gelecek yıl Mayıs ya da Haziran ayında Türkiye’ye geleceğini bildirdi.

Görüşmenin ardından iki bakan, “Cezaî Konularda Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Açıklama” metnine de imza attı. Bu ortak bildiriyle, Türkiye ve İspanya arasında terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele, ceza infaz kurumlarında iş birliği, hakim ve savcıların eğitimi, dijital adalet uygulamaları ile bilişim teknolojileri gibi birçok alanda ortak çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.