Galatasaray’da dört oyuncunun 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımları için sahaya çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Aralık 2025’te başlayacak turnuva nedeniyle Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Mario Lemina (Gabon) ve Ismael Jakobs’u (Senegal) aynı dönemde kaybetme riskiyle karşı karşıya.

4 KRİTİK MAÇ

2025 Afrika Uluslar Kupası, 18 Ocak 2026’daki final maçıyla tamamlanacak. Galatasaray, bu tarihe kadar Trendyol Süper Lig’de 2, TFF Süper Kupa’da ise 1 veya 2 maç oynayacak. Milli takımlarından davet alırlarsa Singo, Jakobs, Lemina ve Osimhen bu karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

3 BÖLGEDE ALARM!

Teknik direktör Okan Buruk’un, 2025 Afrika Uluslar Kupası döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgesindeki mecburi eksikler nedeniyle nasıl bir kadro tercihinde bulunacağı şimdiden merak konusu oldu.