Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma çıkan gençler, kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken, o anlar bir başka vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençlerin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazı kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.