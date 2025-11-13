İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine atanan Gürsel Tekin, CHP lideri Özgür Özel ve bazı çevrelerin hedefi haline gelmişti. Tekin, mahkeme kararıyla görevine devam ettiğini vurgularken, salı gecesi il binasında çirkin bir saldırının yaşandığını ifade etti.

Binaya giren bir grup saldırgan makam odalarına tuvaletlerini yaptı. Suç duyurusunda bulunduklarını belirten Gürsel Tekin, “Daha önce de olumsuz durumlar yaşandı ama kol kırılır yen içinde kalır dedik. Taşıran son damla ise çok çirkin olaylar olunca şikayetçi olmaya karar verdik. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz, hep birlikte öğreneceğiz” dedi.

Bir bilgisayarın da çalınmaya çalışıldığını ifade eden Tekin, “Başaramadılar ama kim olduğunu biliyoruz. Çarşamba sabahı kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla göz yummayacağız. Savcılık faillerin kimliğini ortaya çıkaracak ve biz de sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

"Başkanımızın Kapısına Kadar Sürmüşler"

Zeki Şen ise "Saldırı değil taciz desek daha doğru olur, çok sık oluyor bu durumlar. Haddi aşan sataşmalar oluyor, binanın çok yerinde olduğu gibi özel alanlarımızda da bu çirkinliği görüyoruz. Her yere tuvaletlerini yapmışlar, başkanımızın kapısına da sürmüşler" ifadelerini kullandı.