Altın, en eski insanlar tarafından bile bilinen ve her zaman renginden dolayı özel bir elementtir. Altının özellikleri, onun tarih öncesi dönemlerde mücevher olarak kullanılmasına sebep oldu. Simyacılar birçok elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirerek yüzyıllar boyu altın elde etmeye çalıştılar. Kısaca, günümüzde de bilinen en değerli elementlerden biridir.
Altının Temel Özellikleri
- Atom Numarası: 79
- Sembol: Au
- Atom Ağırlığı: 196.9665
- Keşif: tarih öncesi zamanlardan beri bilinir
- Elektron Yapılandırması: [Xe] 6s 4f 14 5d 10
- Sözcük Kaynağı: Sanskritçe Jval ; Anglo-Sakson altını ; altın anlam – ayrıca Latince aurum , parlayan şafak
- İzotoplar: Au-170’ten Au-205’e kadar değişen, tam 36 farklı bilinen altın izotopu vardır. Bunlardan yalnızca bir tanesi kararlıdır: Au-197.
- Yoğunluk: 19.3
- Erime Noktası (°C): 1.064
- Kaynama Noktası (°C): 2.700
- Yapı: yumuşak, şekillendirilebilir, sarı metal
- Atom Yarıçapı (pm): 166
- Buharlaşma Isısı (kJ / mol): 340
- İlk İyonlaşma Enerjisi (kJ / mol): 890,1
- Şekil: Yüz Merkezli Kübik (FCC)
- Özgül Ağırlık (20 ° C): 18,88
Fiziksel Özellikleri
Altın, kütlesel olarak sarı renkli bir metaldir, ancak ince bir şekilde bölündüğünde siyah, yakut veya mor renklere sahip olabilir. Ayrıca, altın iyi bir elektrik ve ısı iletkenidir. Havaya veya çoğu reaktif bileşene maruz kalsa da etkilenmez. İnerttir ve kızılötesi radyasyon seviyelerini rahatlıkla yansıtır. Genellikle gücünün artması için çeşitli alaşımlarla birlikte kullanılır. Diğer metallerle alaşımlandığında, “karat” terimi alaşımın içindeki mevcut altın miktarını ifade etmek için kullanılır.
Altının Yaygın Kullanım Alanları ve Bulunduğu Yerler
Altın madeni paralarda kullanılır ve birçok para sistemi için standart bir ölçü olarak kabul edilir. Mücevherat, dişçilik sektörü, çeşitli kaplamalar ve reflektörler için kullanılır. Kloraurik asit (HAuCl ), fotoğrafçılıkta gümüş görüntüleri tonlamak için kullanılır. Kas içine uygulanan disodyum aurotiyomalat, artrit rahatsızlığı için bir tedavi yöntemidir. Kısacası birçok alanda kullanılır.
Altın, serbest metal olarak ve tellürün içeriğinde bulunur. Dünyanın birçok yerinde pirit veya kuvars ile ilişkilendirilir. Ayrıca, damarlarda ve alüvyon birikintilerinde bulunur. Ek olarak bulunduğu bölgeye göre değişecek şekilde, deniz suyunda 0,1 ila 2 mg/ton arasında bulunur.
Altınla İlgili Bilinmeyenler
- Altın, doğal haliyle bulunabilen birkaç elementten biridir.
- Altının erime noktası, Uluslararası Sıcaklık Ölçeği ve Uluslararası Pratik Sıcaklık Ölçeği için bir kalibrasyon noktası görevi gören belirlenmiş bir değerdir.
- +1 oksidasyon durumundaki (Au (I) ) altın iyonuna aurous iyon denir.
- +3 oksidasyon durumundaki (Au (III) 3+) altın iyonuna aurik iyon denir.
- -1 oksidasyon durumunda altın içeren bileşikler auridler olarak adlandırılır. (Sezyum ve rubidyum aurid bileşikleri oluşturabilir)
- Altın asil metallerden biridir. Asil metal , normal koşullar altında aşınmayan metaller için kullanılan bir simya terimidir.
- Altın en yoğun yedinci metaldir.
- Metalik altının kokusu ve tadı yoktur.
- Altın, tarih öncesi çağlardan beri mücevher olarak kullanılmıştır. Günümüzde mücevherlerde kullanılan altın ‘saf’ altın değildir. Mücevher altın, farklı altın alaşımlarından yapılır.
- Altın çoğu aside dayanıklıdır. Asitli su regia altını çözmek için kullanılır.
- Metal altın ise toksik değildir ve bazen gıda katkı maddesi olarak kullanılır.
- Kurşunu altına dönüştürmek simyacıların en önemli amaçlarından biriydi. Modern nükleer kimyagerler de bu tarihi amacı gerçekleştirebilmek için altının özellikleri üzerinde çeşitli yöntemler deniyorlar.