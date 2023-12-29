Altın, en eski insanlar tarafından bile bilinen ve her zaman renginden dolayı özel bir elementtir. Altının özellikleri, onun tarih öncesi dönemlerde mücevher olarak kullanılmasına sebep oldu. Simyacılar birçok elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirerek yüzyıllar boyu altın elde etmeye çalıştılar. Kısaca, günümüzde de bilinen en değerli elementlerden biridir.

Altının Temel Özellikleri

Atom Numarası: 79

79 Sembol: Au

Au Atom Ağırlığı: 196.9665

196.9665 Keşif: tarih öncesi zamanlardan beri bilinir

tarih öncesi zamanlardan beri bilinir Elektron Yapılandırması: [Xe] 6s 4f 14 5d 10

[Xe] 6s 4f 14 5d 10 Sözcük Kaynağı: Sanskritçe Jval ; Anglo-Sakson altını ; altın anlam – ayrıca Latince aurum , parlayan şafak

Sanskritçe Jval ; Anglo-Sakson altını ; altın anlam – ayrıca Latince aurum , parlayan şafak İzotoplar: Au-170’ten Au-205’e kadar değişen, tam 36 farklı bilinen altın izotopu vardır. Bunlardan yalnızca bir tanesi kararlıdır: Au-197.

Au-170’ten Au-205’e kadar değişen, tam 36 farklı bilinen altın izotopu vardır. Bunlardan yalnızca bir tanesi kararlıdır: Au-197. Yoğunluk: 19.3

19.3 Erime Noktası (°C): 1.064

1.064 Kaynama Noktası (°C): 2.700

2.700 Yapı: yumuşak, şekillendirilebilir, sarı metal

yumuşak, şekillendirilebilir, sarı metal Atom Yarıçapı (pm): 166

166 Buharlaşma Isısı (kJ / mol): 340

340 İlk İyonlaşma Enerjisi (kJ / mol): 890,1

890,1 Şekil: Yüz Merkezli Kübik (FCC)

Yüz Merkezli Kübik (FCC) Özgül Ağırlık (20 ° C): 18,88

Fiziksel Özellikleri

Altın, kütlesel olarak sarı renkli bir metaldir, ancak ince bir şekilde bölündüğünde siyah, yakut veya mor renklere sahip olabilir. Ayrıca, altın iyi bir elektrik ve ısı iletkenidir. Havaya veya çoğu reaktif bileşene maruz kalsa da etkilenmez. İnerttir ve kızılötesi radyasyon seviyelerini rahatlıkla yansıtır. Genellikle gücünün artması için çeşitli alaşımlarla birlikte kullanılır. Diğer metallerle alaşımlandığında, “karat” terimi alaşımın içindeki mevcut altın miktarını ifade etmek için kullanılır.

Altının Yaygın Kullanım Alanları ve Bulunduğu Yerler

Altın madeni paralarda kullanılır ve birçok para sistemi için standart bir ölçü olarak kabul edilir. Mücevherat, dişçilik sektörü, çeşitli kaplamalar ve reflektörler için kullanılır. Kloraurik asit (HAuCl ), fotoğrafçılıkta gümüş görüntüleri tonlamak için kullanılır. Kas içine uygulanan disodyum aurotiyomalat, artrit rahatsızlığı için bir tedavi yöntemidir. Kısacası birçok alanda kullanılır.

Altın, serbest metal olarak ve tellürün içeriğinde bulunur. Dünyanın birçok yerinde pirit veya kuvars ile ilişkilendirilir. Ayrıca, damarlarda ve alüvyon birikintilerinde bulunur. Ek olarak bulunduğu bölgeye göre değişecek şekilde, deniz suyunda 0,1 ila 2 mg/ton arasında bulunur.

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