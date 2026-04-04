Amazon Prime'a bağlı oyun servisi Luna'da ücretsiz oyunlar veriliyor. Nisan ayı boyunca ücretsiz olarak verilecek 12 oyun listelendi. Bu oyunların bir kısmı GOG kodu ile ulaşılabilir olacakken, bazıları da Epic Games üzerinden ulaşılacak.

Nisan ayında ücretsiz verilecek oyunların listesi:

2 Nisan

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (GOG Kodu)

Total War: PHARAOH DYNASTIES (Epic Games Store)

9 Nisan

A Rat’s Quest: The Way Back Home (Epic Games Store)

King of Retail (GOG Kodu)

16 Nisan

Snake Core (GOG Kodu)

Monster Harvest (Epic Games Store)

Detective Agency: Gray Tie Collector’s Edition (Legacy Games Kodu)

23 Nisan

Neo Cab (GOG Kodu)

The Pale Beyond (GOG Kodu)

30 Nisan

KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT (Epic Games Store)

Fantasy General (GOG Kodu)

Pinball Spire (GOG Kodu)