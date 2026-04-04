Bir süre önce Türkiye'de de 15 yaş altındaki kişilere sosyal medya yasağının geleceği gündeme gelmişti. Bu taslağın içinde dijital oyunları da kapsayan bölüm daha vardı ve bu büyük tepki çekmişti. Oyunları kısıtlayan hatta bazı oyunların ülkemizde kaldırılmasına ya da ilerleyen dönemde yayınlanmasının önüne geçebilecek ayrıntılar içeren düzenlemede sona gelindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa taslağı sosyal medya yasağını içeriyordu. 15 yaşını doldurmamış çocuklar, sosyal medya kullanamayacağı aktarılıyordu. Bunun dışındaki düzenlemelerde dijital oyunlara yaş kriteri ve sıkı denetim, yine dijital oyunlara ebeveyn kontrolü ve oyun dağıtıcılarına yönelik yaptırımlar yer alıyordu.

Bunun tepki çekmesinin ardından ilk komisyon toplantısına 12 Mart tarihinde Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği kısaca TOGED, oyun sektörü adına katılmıştı. Aktarılana göre o günden bu yana 30'dan fazla toplantı gerçekleştirildi ve en son halka düzenlemeden çıktılar paylaşıldı. Görüşmelerde ucu açık görülen kısımların çıkartılması ya da yeniden düzenlenmesi konuşulmuştu.

YASAKLAMA YA DA OYUN KISITLAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yapılan değişikliklerle beraber artık, bant genişliği kısıtlama oranı en az yüzde 30 en fazla yüzde 50 olacak. Oyun platformlarının tamamen kapatılmasına neden olacak madde ise tamamen kanundan çıkartıldı. 24. madde, BTK'nin oyun platformlarını kısmen veya tamamen kapatma konusunda geniş ve belirsiz bir takdir yetkisi tanıyan sekiz fıkradan oluşuyordu.

Tanımlar bölümü yeniden düzenlendi. Böylece geliştirici ve yayıncı ve platform gibi kavramlar birbirinden net bir şekilde ayrıldı.

Yaş doğrulama sorumluluğu geliştiricilerden alındı. Bu yükün geliştiricinin üzerinden alınıp platforma düzeyinde ele alınmasına karar verildi.

Oyun stüdyolarına yönelik bilgi paylaşım yükümlülükleri kaldırılırken, süre sınırlaması ebeveyn kontrolü kapsamında çıkartıldı. Bir diğer önemli kazanım ise sınıflandırılmamış oyunlar yasaklanmayacak, 18 yaş üstü kapsamında değerlendirilecek.

Bir diğer düzenleme ise ikincil düzenlemeler yoluyla yeni yükümlülük getirme yetkisinin daraltılması oldu.

Süreç boyunca TOGED'in savunduğu 11 değişiklik talebinin 9'u gerçekleştirilmiş olurken, 1'i kısmen uygulanmış oldu. Savunulan ancak gerçekleşmeyen tek talep ise yerel temsilci atanmasına ilişkin maddenin yumuşatılarak daha uygulanabilir hale getirilmesiydi. Temsilcilerin hukuki sorumluluğunun yalnızca bu kanun çerçevesiyle sınırlı tutulması yönündeki talebin ise karşılık bulmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamanın tamamına ''toged.org'' üzerinden ulaşılabilir.