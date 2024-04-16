Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 15-22 Nisan tarihleri arasındaki Turizm Haftasını kutladı.

Başkan Fazlaca, Altınova’nın turizm alanında gelişip, bölgenin gözde yerleri arasında olması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İlçede turizm ve tarih alanlarında ilçede ciddi çalışmaların devam ettiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, “Çobankale, su altı ve Helenapolis Antik Kenti Yüzey Araştırma çalışmaları yılın 12 ayında devam etmektedir. Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Helenapolis Antik Kenti, Gölbey’in Evi ve Deniz Feneri gibi tarihi eserlere sahip ilçemiz tarihi zenginlikleriyle de önemli konumdadır. Ticaretin can damarı İpek Yolu’nun geçiş noktası, Evliya Çelebi’nin Seyahatnameyi yazmaya başladığı ve Osmanlı Beyliği’nin Haçlılara karşı ilk zaferini elde ettiği Bafeus Savaşı ile Beylik Düzeninden Devlet düzenine geçtiği Hersek Bölgesi ile Altınova tarihi bakımdan da birçok zenginliğe sahiptir. Müzelerimizle de ilçemiz önemli bir merkez olacaktır" dedi.

“Hersek Lagünü ayrıcalıklı bölge”

Fazlaca sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Altınova’da doğa turizminin gelişmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye’nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagününün doğal zenginliği ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp, içerisinde yer alan kuşların, göl içinde ve çevresindeki bitki örtüsünün ve diğer canlıların ilgili kurum ve kişilerle işbirliği içerisinde etkili bir şekilde korunmasını amaçlamakta.Askeri bölgeden belediyemize devredilen bin 40 hektarlık alanda yer alan doğal kum plajlı sahilimiz bizim açımızdan büyük önem taşımakta. Sahilin arkasında yer alan doğal zenginlikleri çok fazla olan ormanlık alan bölgemiz açısından ayrı bir değere sahiptir. Türkiye’de ilk ve tek olan Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi, Doğa Eğitim Merkezi ile Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçemiz ilçemiz turizmi açısından büyük önem taşımakta. Ülkemizin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü ve başta flamingolar olmak üzere 256 kuş türünün yer aldığı Kuş Otelimiz, Osmangazi Köprüsü’nün hemen bir ayağının altında bulunan 2 kilometrelik Hersek sahilimiz, kent ormanlarımız turizm değerlerimiz olmaktadır”