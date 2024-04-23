23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yılı Altınova’da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılı Altınova Hükümet Konağı önünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı ve duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakamlıktaki törene Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, Subaşı Belediye Başkanı Turhan Canbay, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Altınova İlçe Emniyet Müdür H. Kürşat Seçer, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Fırat Zorlu, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, dire amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Programda öğrencilerin sergilediği birbirinden etkili gösteriler büyük alkış aldı. Törenler, ödül töreni ile sona erdi.

Törenlerin ardından Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul etti.