Yalova’nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘deprem tahliye ve yangın tatbikatı’ gerçeği aratmadı.

Sıradan bir gündeki mesailerine devam eden belediye personeli, sirenlerin çalmasıyla birlikte binayı tahliye edip, bahçede de yangın söndürme çalışmalarını uygulamalı olarak gördü. Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından yeniden ülke gündemine oturan deprem gerçeği, peş peşe yaşanan sarsıntılarla gündemdeki yerini koruyor. Engellenmesi mümkün olan doğal afetlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmenin yollarından biri de eğitimden geçerken, Yalova’nın Altınova Belediyesi de düzenlendiği tatbikatlarla personelin bu konuda bilinçlenmesine katkı sunuyor.

Kontrollü tahliye

Altınova Belediye Binası, Temizlik İşleri Şantiyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü binasında ayrı ayrı düzenlenen ‘deprem tahliye ve yangın tatbikatları’ gerçeği aratmadı. Masa başında rutin mesailerine devam eden personel, birden sirenlerin çalmasıyla birlikte harekete geçti. Kontrollü bir şekilde binayı tahliye eden personel bahçede toplanırken, birim amirleri tarafından yapılan yoklama ile bina içinde kalan olup olmadığı belirlendi. Tahliyenin sorunsuz bir şekilde sağlandığı anlaşılınca İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni Ecem Demirkan, depremin oluş süreci, etkileri ve depremi en az hasarla atlatmanın yolları hakkında belediye personeline verdi.

Uygulamalı yangın söndürme

Deprem tahliye tatbikatının ardından da yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye ekiplerinin kontrolünde, çıkan bir yangına ve alev alan bir tüpe müdahale yöntemleri uygulamalı olarak personele anlatıldı. Tüm personel, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeyi uygulamalı olarak gördü.

Başkan Oral takip etti

Her iki tatbikatı da başından sonuna izleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, özellikle depremin ne zaman olacağının bilinmediğini, bu nedenle de sürekli hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Bu nedenle eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Oral, “Bugün de yangın ve deprem tahliye tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. Teorik ve uygulamalı eğitimlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Afet durumlarına hazırlık açısından bu tatbikatlar çok önemli. Katılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yangın tatbikatı da yapıldı

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, özellikle yangınlarda anında müdahale ile büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bugün deprem tahliye ve ardından yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Alacağımız önlemlerle beraber başlangıç yangınlarını küçük müdahalelerle nasıl söndürebileceğimizi çalışma arkadaşlarımız teorik ve uygulamalı olarak görmüş oldu. Ben herkese yangınsız ve afetsiz günler diliyorum” diye konuştu.

Tatbikatlara katılan Zabıta Memurları Yavuz Sazil ve Birol Dikmen de her iki eğitimin de kendileri için çok verimli geçtiğini belirtti.