Osmangazi Belediyesi, çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan Alzheimer’a karşı farkındalık oluşturmak ve Alzheimer hastalarının sosyal hayata katılmalarını sağlamak adına ’21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde birtakım etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, asırlık çınarlar unutmadıklarını seslendirdikleri şarkılarla ortaya koydu.

Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler unutamayacakları keyifli bir gün geçirdi. Osmangazi Belediyesi Alzheimer Bakım Merkezi’ndeki (ALBAM) yaşlılar, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne özel bir birinden özel gösteriler hazırlayarak sahneledi. ALBAM üyelerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara programa katılanlar hep birlikte eşlik ederek 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nü coşkuyla kutladı.

Etkinlikte bir gülüşün bin kelimeden güçlü olduğu Alzheimer’ın kalbin diliyle konuşmayı öğrettiği hatırlatıldı. Asırlık çınarların hep bir ağızdan söylediği şarkılara salondakiler de eşlik etti. Şarkıları içtenlikle söyleyen ve eşlik eden yaşlılar, yıllar geçse de hiçbir şeyi unutmadıklarını ortaya koydu.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nü kutlamak için bir arada olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, "Alzheimer bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir farkındalık, sabır, sevgi ve paylaşım yolculuğudur. Unutkanlığın gölgesinde kaybolan hatıraları, sevgiyle, anlayışla ve sabırla aydınlatmak bizlerin en büyük görevidir. Dünya Sağlık Örgütü, verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 55 milyon insan Alzheimer ve demans ile yaşamaktadır. Türkiye’de ise 600 binden fazla hasta bulunmaktadır. Bugün bizlere düşen görev Alzheimer’lı bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, ailelerine destek olmak ve toplum olarak dayanışmayı güçlendirmektir. Bu yolculukta sevgi ve sabır en büyük ilacımızdır" dedi.