Soğuk hava koşulları felç (inme) riskini artırabilir, özellikle belirli gruplar için.

Özellikle önceden hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığınız varsa düzenli kontrolleri aksatmamalısınız.

Bunun başlıca nedenleri de şunlardır:

1. Kan basıncı yükselmesi

Soğuk hava, kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu durum, kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyon, felcin en önemli risk faktörlerinden biridir.

2. Kanın pıhtılaşma eğilimi

Düşük sıcaklıklar kanın pıhtılaşma eğilimini artırabilir. Bu da, beyne kan taşıyan damarların tıkanması riskini yükseltir ve iskemik felce yol açabilir.

3. Kalp ve damar hastalıkları üzerine etkisi

Soğuk hava kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum, kalp hastalığı olan kişilerde ek risk yaratabilir ve felç olasılığını artırabilir.

4. Dehidrasyon (Sıvı Kaybı)

Kışın genellikle daha az su tüketilir, bu da kanın daha yoğun hale gelmesine neden olabilir. Kan yoğunluğundaki artış, pıhtı oluşma riskini yükseltir.

5. Fiziksel aktivite azalması

Soğuk havalarda daha az hareket edilir ve bu durum, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Hareketsizlik, felç risk faktörlerini artırabilir.

KİMLER RİSK ALTINDA

Hipertansiyon hastaları

Şeker hastaları (diyabet)

Kalp hastalığı olanlar

Sigara kullananlar

Yaşlı bireyler

Kan basıncınızı kontrol altında tutun:

Soğuk havalarda tansiyonunuzu düzenli olarak ölçün.

Sıcak kalın:

Özellikle baş, eller ve ayaklar gibi bölgelerin sıcak kalmasını sağlayın.

Yeterli sıvı alın:

Günlük su tüketiminizi ihmal etmeyin.

Sağlıklı beslenin:

Kan basıncını dengeleyici besinlere öncelik verin.

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin:

Hava soğuk olsa da kapalı alanlarda hareket etmeye devam edin.