

Trendyol 1. Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Bursaspor'da Kelechi Iheanacho, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon başından bu yana forma giydiği her maçta skor katkısı sağlayan Nijeryalı futbolcu, son olarak İstanbulspor karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.



5 maçta 6 gol ve 2 asist

Ligde geride kalan 5 haftanın tamamında skor tabelasını değiştirmeyi başaran Iheanacho, forma giydiği 5 karşılaşmada 6 gol atıp 2 asist yaptı. Nijeryalı forvet, böylece toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayarak Bursaspor'un hücumdaki en etkili ismi oldu.

Form grafiğini her geçen hafta yükselten Iheanacho, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'un Süper Lig hedefinde önemli bir rol üstleniyor.

Kaynak: İHA