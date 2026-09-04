Soruşturma çerçevesinde 39 farklı hukuk bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Operasyon kapsamında bazı tanınmış hukuk bürolarının da bulunduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, kişisel bilgilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı öne sürülen dijital panel sistemlerini kullanan avukatlık büroları mercek altına alındı.
Yapılan teknik incelemelerde “HukukBİS” ve “AsistBİS” adı verilen sistemlerin, AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan bağlantı programları kullanılarak hukuk bürolarındaki bilgisayarlara kurulduğu tespit edildi. Bu paneller üzerinden milyonlarca kişiye ait kimlik, adres, tapu, SGK ve çeşitli kişisel verilere izinsiz şekilde ulaşılabildiği belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında yasa dışı panel sistemlerini kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını, 39 farklı avukatlık bürosunda ise arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.
Vatandaşlara gönderilen “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi mesajların çok sayıda kişiyi mağdur etmesi ve endişeye sevk etmesinin ardından soruşturmanın genişletildiği belirtildi.
Başsavcılık tarafından sürdürülen soruşturmada, kişisel verileri hukuka aykırı yöntemlerle temin ettiği ve sorguladığı öne sürülen dijital sistemleri kullanan hukuk bürolarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Arama ve el koyma kararı verilen adreslerde, milyonlarca vatandaşa ait kimlik, ikametgah, tapu ve sosyal güvenlik bilgilerinin yetkisiz biçimde sorgulandığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Soruşturmanın odağında, bazı avukatlık bürolarında kullanıldığı belirlenen “HukukBİS” ve “AsistBİS” isimli yasa dışı dijital sorgulama panelleri yer aldı. Daha önce şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam’dan ele geçirilen dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde önemli bulgular elde edildi.
İncelemelerde, söz konusu paneller üzerinden vatandaşların kimlik ve aile bilgileri, ikamet adresleri, SGK kayıtları ve çalışan bilgileri gibi çok sayıda verinin sorgulanabildiği belirlendi. Ayrıca GSM numarası üzerinden kişi bilgilerine ya da kimlik bilgileri üzerinden telefon numaralarına erişimin yanı sıra tapu, mükellefiyet ve ada-parsel kayıtlarının da görüntülenebildiği tespit edildi.
UZAKTAN KURULUM VE PARA TRAFİĞİ İNCELEMEYE ALINDI
Teknik çalışmalar sonucunda yasa dışı panel sistemlerinin hukuk bürolarındaki bilgisayarlara AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim yazılımları aracılığıyla yüklendiği ortaya çıkarıldı. Sisteme girişlerde Google Authenticator benzeri doğrulama uygulamalarından yararlanıldığı ve kullanıcı hesaplarının doğrudan bürolardan yönetildiği belirlendi.
Sistemin satışını ve kurulumunu gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerin yanı sıra panel kullanım ücretlerinin aktarılmasında kullanıldığı iddia edilen banka hesapları da soruşturma kapsamına alındı. Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı hesaplara gerçekleştirilen para transferlerinin miktarı, sıklığı ve hangi hesaplar arasında yapıldığı incelemeye alındı. Elde edilen finansal hareketlerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.
HUKUK BÜROLARINDA EŞ ZAMANLI ARAMA
Dijital incelemeler ve mali araştırmalar sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından İstanbul genelindeki hukuk bürolarında arama, el koyma ve dijital materyaller üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi.
4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gereğince yetkilendirilmiş Cumhuriyet savcısı ile baro temsilcileri de hazır bulundu.
Operasyon sırasında panel sistemlerinin kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar, cep telefonu, hard disk ve diğer dijital materyaller incelemeye alındı. Bazı cihazların dijital imajları çıkarılırken, bazı materyaller ise mühürlenerek muhafaza altına alındı. Bunun yanı sıra yasa dışı panel hizmetleri karşılığında yapıldığı değerlendirilen ödemelere ilişkin muhasebe ve banka kayıtlarına da el konuldu.
İŞLEM YAPILAN BÜROLAR
Haklarında arama ve el koyma tedbiri uygulanan avukatlık büroları ise şöyle sıralandı:
- Akıncı Hukuk Bürosu
- Akpolat & Koç Avukatlık Bürosu
- Alaçal Hukuk Bürosu
- Altınova Hukuk Bürosu
- Anka Hukuk & Danışmanlık
- Ateş Hukuk Bürosu
- Aysel Eroğlu Hukuk Bürosu
- Basri Hukuk Bürosu
- Coşkun-Yıldız-Uzun-Kurt Avukatlık Ortaklığı / Portal Hukuk Bürosu
- Demir Hukuk Bürosu
- Denge Hukuk Bürosu
- Doğuş Hukuk Bürosu
- Doruk Hukuk Bürosu
- Erol Ögünç Hukuk Bürosu
- Fatih Ekrem Ekinci Hukuk Bürosu
- Kaçmaz Hukuk Bürosu
- Kulaklı Legal Hukuk Bürosu
- Özbağ & Şentürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
- Proaktif Hukuk Bürosu
- Sercan Hukuk Bürosu
- Solmaz Partners Hukuk Bürosu
- Söylemez & Koç Hukuk Bürosu
- Ufuk Özkan Göker Hukuk Bürosu
- Uluca Avukatlık Ortaklığı
- Universal Hukuk Law & Consultancy
- Yağmur Hukuk Bürosu
- Yıldırır Hukuk Bürosu
- Yıldız Avukatlık ve Danışmanlık
- Yılkar Hukuk Bürosu
- MCD Hukuk Bürosu
- MSD Hukuk Bürosu