Geçtiğimiz aylarda YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler tepki çeken Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜ TUTUKLANMIŞTI

Yurt dışından dönüşte gözaltına alınan Göktaş, yürütülen soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı.

Göktaş hakkında geçtiğimiz hafta da tahliye kararı verilmiş ancak savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tekrar tutuklanmıştı.

11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gelişmeler takip edilirken Göktaş hakkında bugün iddianame hazırlandı. Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.