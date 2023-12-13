Bursa’da oynanan bir maçta taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Koltukların havada uçuştuğu anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Fidyekızık Futbol Sahası’nda meydana geldi. Amatör kümede mücadele eden 2 takımın taraftarları sahayı doldurdu. Saha içerisinde futbolcular mücadelelerini sürdürürken, 2 takım taraftarı laf dalaşına girdi. Bir süre sonra laf dalaşı yerini kavgaya bıraktı. Polis ekipleri, taraftarları birbirinden ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan taraftarlar, oturdukları koltukları kırarak birbirlerine fırlattı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.