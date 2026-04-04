Mansur Yavaş, Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Yavaş, söz konusu kararın vicdanlarda karşılık bulmadığını belirterek, uzun süredir dolaşıma sokulan “parti değiştirecek” iddialarını hatırlattı. Yıllar öncesine dayandırılan suçlamalarla verilen tutuklama kararının hukuk güvenliğini zedelediğini ifade eden Yavaş, sürecin siyasi bir operasyon izlenimi verdiğini dile getirdi.
Seçmen iradesine vurgu yapan Yavaş, Bursa halkının tercihini sandıkta açıkça ortaya koyduğunu belirterek, alınan kararın bu iradeye gölge düşürdüğünü savundu.
Açıklamasında yargılamaya karşı olmadıklarını ancak tutuksuz yargılama gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Tutukluluk istisnadır” ifadesini kullandı. Türkiye’nin hukuk devleti niteliğinin zarar gördüğünü belirten Yavaş, ülkenin hukukun üstünlüğü endeksindeki sıralamasına da dikkat çekti.