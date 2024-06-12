Kadıköy'de meydana gelen olayda, bir ambulansın önünü kesen ve içindeki hastaya inanmayan motosikletli şahısların yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafikte geçiş üstünlüğü olan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışanların adalete teslim edileceğini ifade etti.

Olay, Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Trafik magandaları, ambulansın siren çalarak hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada aracın önünü keserek içindeki hastayı görmek istemişti. Ancak ambulans şoförü çaresizlik içinde hastayı göstermek zorunda kalmıştı. Şahısların E.B. ve M.T. olduğu tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " GEREĞİ YAPILDI-17 Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz. @drfahrettinkoca" ifadelerini kullandı.